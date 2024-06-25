تعرف على رد فعل تلك الأبراج في الموجة الحارة

تشهد هذه الأيام موجة حارة صعب تحملها إلا من رحم ربي وقد تصدر عن الإحساس بها بعض الأحسايس التي لا تتوقع صدورها عن الأخ وحول هذه التوقعات تعالي نتعرف معا علي ردود أفعال بعض الأبراج ومدي قدرتهم على تحمل درجة الحرارة الشديدة؛ إذ من بينهم على وجه الخصوص ما أشارت به د كتور منى أحمد خبيرة الأبراج وحصرتهم في أبراج الحمل، والجوزاء، والسرطان والعذراء والحوت .

اولا

برج ا لجوزاء

لا يتحمل درجة الحرارة المرتفعة ويعبر عن إحساسه بدرجة الحرارة بالعصبية الشديدة، وتتجلى عصبيته في انفعاله الشديد؛ إذ لا يتوقع رد فعله، فمن الممكن أن يصرخ في وجهك أو أن يضربك فتجنبه.

الحمل

يعرف بكونه برج ناري ولذلك لا يتحمل درجه الحرارة الشديدة فيبدو منفعل للغايه اذ يظهر انفعاله في غضبه الشديد الذي ينتهي بهدوء شديد فعليك في هذا الوقت الا تتحدث اليه لأنك لا تعلم رد فعله عندما يناسبه نوبه غضب شديد عند احساسه بدرجه الحرارة العاليه التي عنها يصبح . مستثار فتجنبه

السرطان

معروف بأنه من بين الابراج المائيه وعلي ذلك فلا يتحمل درجه الحرارة العاليه اذ انه يظهر عليه سرعه الغضب الشديد التي لا تمكنه من إخفاء عصبيته وعلي ذلك فتجنبه ذلك لأنك لا تتوقع ردفعله في ذلك الوقت

العذراء

يتصف بكونه مثالي للغايه لأنه مثالي فلا يتحمل درجه الحرارة المرتفعة وعلى ذلك تجنبه لأنك لا تتوقع منه أي رد فعل سيكون متوقع ان ذاك

الحوت

برج مائي يفضل ان تتجنبه وقت ارتفاع درجه الحرارة ذلك لأنه سريع الغضب للغايه ولا يتوقع منه لأن ذلك طبيعة رد فعله.