عمر كمال عبدالواحد يواصل التأهيل في تدريبات الأهلي

واصل عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرنامج التأهيلي على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم بملعب التتش بالجزية استعدادا للمباراة المقبلة.

وخاض عمر كمال تدريبات الجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن ‏البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة.‏

ويعاني عمر كمال عبدالواحد من إصابة بشد في العضلة الأمامية وغاب عن مباريات الفريق في الفترة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع فاركو يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏