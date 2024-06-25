جامعة المنيا: خطط وبرامج لتنفيذ عملية التحول نحو جامعات الجيل الرابع

قدم مجلس جامعة المنيا عرضًا تقدمياً يشرح الخُطوات التي تم اتخاذها، والإنجازات التي تم تحقيقها في سبيل تحويل جامعة المنيا إلى نموذج مُتميز لجامعات الجيل الرابع، وما تم من تعزيز البنية التحتية الرقمية، والبدء بإجراءات مُضاعفة سرعة الانترنت، وإعداد المواصفات الفنية لشراء سيرفرات بمواصفات عالية، ورفع كفاءة وتحديث أجهزة الخوادم، لضمان أفضل أداء، وكذا توسيع نطاق الوصول إلى المعرفة، وتطوير وتحديث البوابة الإلكترونية باعتبارها نافذة على عالم المعرفة، بالإضافة إلى ماتم من ميكنة الدورات التدريبة.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس جامعة المنيا الذي عُقد برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، اجتماعه بالوقوف دقيقة؛ حداداً على روح الدكتور عبد المجيد سليمان، المستشار القانوني للجامعة، وذلك بحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور طه السعيد، المستشار القانوني الحالي للجامعة، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، مُشيدين بسيرته الطيبة وشخصيته الإنسانية الراقية في دُنياه، ومسيرته الحافلة بالعطاء، وما قدمه لصالح الجامعة وخدمتها.