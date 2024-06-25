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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

خالد عبد العزيز رئيسًا لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز
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شهد اليوم الثلاثاء، انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة.

وتم انتخاب كل من:

المهندس خالد عبد العزيز-  رئيسًا لمجلس الأمناء.

الدكتورة عهود وافي -  نائبًا لرئيس مجلس الأمناء.

النائب محمد الجارحي - أمينًا لصندوق التحالف.

الدكتورة  مارجريت صاروفيم والسيد/ محمود فؤاد-  عضوى للمكتب التنفيذي للتحالف.

وأصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة  نبيلة مكرم رئيسا للأمانه الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسى تمهيداً لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها.

التحالف الوطني مجلس أمناء التحالف الوطني خالد عبد العزيز المهندس خالد عبد العزيز