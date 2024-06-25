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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الخميس المقبل.. استكمال إعلان نتائج كليات جامعة المنيا

دكتور عصام فرحات،
دكتور عصام فرحات،  رئيس جامعة المنيا
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أشاد عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا على سرعة الكليات في إعلان النتائج للطلاب، بعد  أعمال الرصد والتصحيح مباشرة، لافتاً إلى أن يوم الخميس المقبل سيكون آخر موعد لإعلان باقي النتائج، لبعض الكليات التي لم تنته من إعلان نتائج بعض فرقها.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس جامعة المنيا الذي عُقد برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، اجتماعه بالوقوف دقيقة؛ حداداً على روح الدكتور عبد المجيد سليمان، المستشار القانوني للجامعة، وذلك بحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور طه السعيد، المستشار القانوني الحالي للجامعة، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، مُشيدين بسيرته الطيبة وشخصيته الإنسانية الراقية في دُنياه، ومسيرته الحافلة بالعطاء، وما قدمه لصالح الجامعة وخدمتها.

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