يورو 2024.. منتخب إيطاليا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة سويسرا

تلقى منتخب إيطاليا ضربة موجعة قبل مواجهة سويسرا في دور الـ16 يورو 2024، بغياب نجم خط دفاعه ريكاردو كالافيوري بسبب الإيقاف.

وتعرض كالافيوري قلب دفاع منتخب إيطاليا للإيقاف؛ بسبب حصوله على بطاقة صفراء في المباراة السابقة أمام كرواتيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ويقدم كالافيوري أداء مميزًا مع المنتخب الإيطالي في يورو 2024، وأصبح أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيل المدير الفني لوتشيانو سباليتي، كما أسهم بشكل كبير في تأهل الأزوري إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

ويشكل غياب كالافيوري ضربة قوية لخط دفاع منتخب إيطاليا، حيث يتميز بقدراته البدنية القوية ومهاراته في قطع الكرات، وإمكانياته المميزة في بناء اللعب وبداية الهجمة من خط الدفاع.

كالافيوري يغيب عن إيطاليا أمام سويسرا

ويغيب كالافيوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على البطاقة الثانية أمام كرواتيا، بعدما حصل على الأولى أمام ألبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

وخطف منتخب إيطاليا بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية من نظيره الكرواتي، بعدما حقق تعادلًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الإثنين.

وبذلك، تأهل منتخب إيطاليا إلى دور الـ16 من البطولة رفقة إسبانيا متصدر المجموعة، ليواجه سويسرا، الذي بلغ هذا الدور بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى خلف ألمانيا.

يلتقي منتخب إيطاليا، سويسرا يوم السبت المقبل على الملعب الأولمبي في برلين، في مباراة صعبة ضمن منافسات دور خروج المغلوب في يورو 2024.