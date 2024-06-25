القاهرة الإخبارية: أوكرانيا لا تخشى تصعيدا روسيا محتملا في الفترة المقبلة

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في كييف، إن القوات الروسية تبادر في عمليات استهدافها بشكل متواصل لكل المواقع الأوكرانية سواء كانت في المنطقة الجنوبية أو الشرقية، وهذا الشيء يؤكده من خلال أعين وما يرصده الخبراء في الداخل الأوكراني بأن قوات بلادهم لا تخشى مواجهة أو تصعيدا روسيا محتملا في الأيام أو الاشهر المقبلة.

وأضاف "مناف"، خلال رسالة على الهواء ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل تهديدات روسيا تتحول داخل الأراضي الأوكرانية، وتستغل الفرص كونها تدعي بأنها تقاتل الولايات المتحدة داخل أوكرانيا، ما تجعل كييف تطلب اليوم المزيد من تكثيف ضرباتها داخل العمق الروسي، ما يشير في بياناتهم بأن كييف تطلب من واشنطن باستهداف الأراضي الروسية في داخل عمق 150 كم.

ولفت إلى أن أوكرانيا لم تتلق حتى هذه اللحظة تأكيدا واضحا من الولايات المتحدة لاستخدام مثل تلك الصواريخ التي تطلق من منظومات "هيمارس" الأمريكية، والتي أثبتت جدارتها من خلال هجماتها في عدد من المناطق.