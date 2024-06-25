اللغة الأجنبية الثانية ترفع الروح المعنوية لطلاب الثانوية العامة.. جروبات الغش تتداول الامتحانات.. وضبط 5 حالات.. و«التعليم»: لجنة من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة لكل مادة

أدى اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة الشعبة العامة امتحانات الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث أدى الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية (1911) طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية (586750) طالبا وطالبة، واللغة الألمانية (87097) طالبا وطالبة، واللغة الإيطالية (46585) طالبا وطالبة، واللغة الإسبانية (8281) طالبا وطالبة، واللغة الصينية (50) طالبا وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد عدد من الطلاب سهولة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، وأنه في مستوى الطالب المتوسط، سواء الألماني أو الفرنسي، أو الإسباني.

وأكدت طالبات ممن يؤدين الامتحانات بلجنة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالجيزة، أن امتحاني اللغة الفرنسية واللغة الألمانية كان مفاجأة، وأشارت الطالبات إلى أن كتيبات المفاهيم ساعدتهن على الإجابة.

وتتضمن اللغة الأجنبية الثانية التي يؤديها الطلاب وفقا لاختيارهم المسبق: «إنجليزي- فرنسي- ألماني- إيطالي- إسباني- صيني»، وعدد الأسئلة لكل امتحان 29 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2، وعدد الدرجات 40 درجة، وتأتي مدة الامتحان ساعتين، ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024 هذا العام 745086 طالبًا.

وتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام، نماذج لامتحانات اللغة الأجنبية الثانية، وأبرزها مادتى اللغتين الفرنسية والألمانية.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد ٥ حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الشرابية، وطالب آخر بلجنة بإدارة المقطم بمحافظة القاهرة، وضبط طالب بلجنة بإدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية وذلك في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية)، كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة العبور بمحافظة القليوبية فى مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإيطالية) خلال قيامهم بمحاولة الغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كما تم ضبط طالب بواسطة كاميرات المراقبة بلجنة بمحافظة القاهرة أثناء الغش باستخدام هاتف محمول وسماعة الأذن أثناء امتحان مادة اللغة الألمانية.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

من جهته، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أنه تم تشكيل لجنة فنية من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة وورق الأسئلة لكل مادة امتحانية قبل بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب، موضحا أن اللجنة تراجع كل التفاصيل الخاصة بالإجابات والأسئلة للتأكد من عدم وجود أي خطأ، مؤكدا أن قرارات اللجنة تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها.

يشار إلى أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين غدًا الأربعاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا غدا الامتحان، فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، للشعبة العلمية السبت المقبل 29 يونيو، الامتحان في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية فى مادة التاريخ.