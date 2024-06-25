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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

منسق السلام بالشرق الأوسط يعلق على إعلان الاحتلال إعاقة تمويل السلطة الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند،  أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي إعاقة تمويل السلطة الفلسطينية يهدد بزعزعة المنظومة المالية في الضفة الغربية.

وأعلن المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الاستيطان في الضفة الغربية يقوض عملية السلام.

وأضاف، أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن نيته إسباغ الصفة الرسمية على مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مصدر قلق بالغ.

وأشار المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى أن استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة أمر مروع.

وذكر أنه من غير المقبول مهاجمة قوافل المساعدات ومنشآت المنظمات الدولية.

 

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