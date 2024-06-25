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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

السفيرة نبيلة مكرم رئيسًا للأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
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أصدر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمانة الفنية، لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشهد اليوم انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة.

وتم انتخاب كل من:

المهندس/ خالد عبد العزيز-  رئيسًا لمجلس الأمناء.

الدكتورة/ عهود وافي -  نائبًا لرئيس مجلس الأمناء.

النائب/ محمد الجارحي - أمينًا لصندوق التحالف.

الدكتورة / مارجريت صاروفيم ومحمود فؤاد-  عضوى للمكتب التنفيذي للتحالف.

و قد أصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة / نبيلة مكرم رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسى تمهيداً لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها.

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