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الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم أوكار تزوير الشهادات الدراسية في الإسكندرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عددا من الشهادات  بأسماء مختلفة "معدة للتزوير" منسوب صدورها للكيان – عدد 2 أكلاشيه – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – 3 دفاتر تحصيل نقدية – عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جرائم الأموال العامة بإدارة كيان تعليمى للنصب والإحتيال دورات تعليمية وشهادات دراسية