الأمن يداهم أوكار تزوير الشهادات الدراسية في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عددا من الشهادات بأسماء مختلفة "معدة للتزوير" منسوب صدورها للكيان – عدد 2 أكلاشيه – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – 3 دفاتر تحصيل نقدية – عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.