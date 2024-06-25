اتصالات النواب توصي بتشكيل لجنة لسرعة توصيل شبكة التليفون الأرضي لقرى بالمحلة الكبرى

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، بتشكيل لجنة لسرعة البت في توصيل شبكة التليفون الأرضي إلى الأماكن المحرومة من الخدمة في قرى وعزب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

جاء ذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم الديب فى اللجنة، ليعقبه توصية بسرعة تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية بالأمر للوقوف على آلية مد التليفونات الأرضية للتمتع بالخدمة لقاطني هذه القرى.

وأوضح مقدم طلب الإحاطة أن القرية تتمتع بكل المرافق عدا الغاز الطبيعي، ومن ثم فهي مهيأة لتوصيل خدمات التليفون الأرضي، لافتا إلى أنه سبق وتقدم بعدد من طلبات الإحاطة في هذا الصدد منذ عام 2021، بشأن حرمان بعض القرى من شبكات التليفون الأرضي، أو تقوية الشبكات إضافة لشبكات المحمول وحصل على عدد من الموافقات في هذا الصدد التي كان لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمة ومنتظر توصيل الشبكات للقرى المحرومة وتغذية المناطق التي تعاني من ضعفا الخدمة.

وقال:" يوجد بعض القرى بها أكثر من 20 ألف مواطن ولا يوجد بها خط تليفون أرضي أحد منذ عام 2011 وحتى الآن في عصر التحول الرقمي".

وأكد الديب، أن الدولة تبذل جهودا غير عادية فى الملف المتعلق بالاتصالات وذلك اتساقا مع جهود التحول الرقمي والميكنة والرقمنة وعصر التطور التكنولوجي الذي تستهدفه الدولة المصرية.

وقال عضو مجلس النواب، إن ملف دعم الاتصالات من أهم وأبرز الملفات التي يعمل عليها منذ بدء الفصل التشريعي الثانى، وذلك لأهمية الاتصالات فى مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة والفترة المقبلة، سواء فى الخدمات أو على صعيد القطاعات المختلفة والتحول الرقمي والميكنة والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة التى تستهدفها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة.