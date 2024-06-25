3 عروض جديدة على مسرحي الطليعة والهناجر

يلحق مسرح الطليعة بالعتبة قطار العروض المسرحية الجديدة التي انطلقت في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسارح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت، حيث يفتتح عرضين جديدين، وهما: "لعبة النهاية" و"أوبرا العتبة"، بداية من الخميس المقبل، على مسرح الطليعة بالعتبة، ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان.

لعبة النهاية.. على قاعة صلاح عبدالصبور

يقدم عرض "لعبة النهاية" في الثامنة مساء، بقاعة صلاح عبدالصبور، والعمل من تأليف صمويل بيكيت، ومن إعداد وإخراج السعيد قابيل، ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، تمثيل د. محمود زكي، محمد صلاح السيسي، لمياء جعفر، محمد فوزي الريس.

عرض لعبة النهاية

أوبرا العتبة.. على قاعة زكي طليمات

بينما عرض "أوبرا العتبة" في التاسعة والنصف مساء، بقاعة زكي طليمات، والعمل من كتابة وإخراج هاني عفيفي، ديكور عمر غايات، أزياء مي كمال، إعداد موسيقي حازم الكفراوي، دعاية أحمد مجدي، ومن بطولة: محمد عبدالفتاح، دعاء حمزة، بالاشتراك مع رنا عاصم، بكر محمد، أحمد سعد، هاجر عوض، أمينة صلاح الدين، إياد رامي، غناء أوبرالي روجينا صبحي، محمود ايهاب.

عرض أوبرا العتبة

نساء بلا غد.. على مسرح الهناجر

ويشهد مسرح مركز الهناجر للفنون، أولى ليالي العرض المسرحي "نساء بلا غد" تأليف الكاتب والمخرج العراقي جواد الأسدي، وإعداد وإخراج نور غانم، في الثامنة مساء غد الأربعاء، بمقر المركز في ساحة دار الأوبرا المصرية، والذي يستمر لمدة أسبوعين.

"نساء بلا غد" من إنتاج مركز الهناجر للفنون، وقد سبق تقديمه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعدة مهرجانات أخرى، والذي تدور فكرته حول ثلاث نساء سوريات خلال رحلتهن للحصول على اللجوء في ألمانيا وما يتعرضن له من معاناة.

"نساء بلا غد" ديكور أحمد جمال جيمي، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مناضل عنتر، أزياء رحمة عمر، مكياج خلود محمود، مونتاج يوسف أبودان، موسيقى مصطفى منصور، فيديو مابينج محمد البدري، مساعد مخرج فادي رؤوف، محمود علاء، مخرج منفذ محمد جلال.

حصلت المخرجة نور غانم على ليسانس في علم الاجتماع، وأيضا المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، حيث لعبت عدة أدوار في مسرحيات بمصر، والإمارات، وسوريا. وقدمت أربعة عروض من إخراجها هي: تخريق ثنائي، الأقوى، نساء بلا غد، المشهد الأخير من المأساة، والذي حصلت عنه على جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرحيات القصيرة بالإمارات، كما حصلت على جائزة المخرج الصاعد في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجائزة أفضل إخراج في المسرح النسوي، ومهرجان إبداع.