صحة شمال سيناء تطلق حملة "صيف بلا إدمان"

أعلنت مديرية صحة شمال سيناء إطلاقها حملة "صيف بلا إدمان" بتنفيذ مجموعة من الندوات التثقيفية للشباب بالمراكز ونوادي شباب سيناء خلال صيف 2024.

وأكد الدكتور حاسم حمدي مدير إدارة التثفيف والإعلام بصحة شمال سيناء، أن إدارة التثقيف والإعلام قامت بالتنسيق بين مديرية الصحة والشباب والرياضة لإقامة مجموعة من الندوات التثقيفية عن أضرار التدخين والمخدرات على الصحة العامة للفرد وآثارها السلبية على المجتمع.

وأضاف فتحى عثمان مسئول التثقيف أنه جاري التنسيق مع المكتب الفني بالمديرية للإعداد للندوات مع بداية العام المالي الجديد على مستوى المحافظة بهدف توعية الجيل الجديد من الشباب بعدم الوقوع في أسر التدخين والمخدرات، موضحا إن الإدارة تقوم بعرض وسائل بصرية وأفلام توضح مراحل الإدمان والنهاية المأساوية للمدمن، كما تقوم بمناقشة أسباب إدمان التدخين والمخدرات مع الشباب وطرق الامتناع والتعافي.