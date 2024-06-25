زيلينسكي يشيد ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بالخطوة الرسمية لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ووصف زيلينسكي هذه التطور بأنه "حلم تحقق" بالنسبة لأوكرانيا، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها البلاد للالتزام بالشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سن قوانين جديدة لتحسين موقفها. جاء ذلك في منشور عبر موقع "إكس"، ونقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن بدء مفاوضات الانضمام يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نصر مشترك لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي. واعتبر هذه المفاوضات بمثابة تقدم جوهري نحو التكامل الكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق اليوم مفاوضات رسمية في لوكسمبورج مع كل من أوكرانيا ومولدوفا، بهدف ضم هذين البلدين كعضوين كاملين في الاتحاد. وتشكل هذه المفاوضات خطوة أولى في عملية انضمام طويلة ومعقدة، تتطلب الكثير من العمل والجهد لتحقيقها.