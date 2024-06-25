إطلاق قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي شمال سيناء

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، تنفيذ قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي المحافظة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة ولمدة أسبوع، تنظمها جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال المحافظ في بيان اليوم الثلاثاء إن القافلة سيجرى تنفيذها في مدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوي في مدينة العريش، مشيرا إلى أن القافلة تضم نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية وهي أمراض الكبد، والباطنة، والجهاز الهضمي، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض القلب، والأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، والجلدية والتناسلية، والكلى والمسالك البولية، والمخ والأعصاب، والأشعة، إلى جانب تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان وإجراء التحاليل المعملية.