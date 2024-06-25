نائب يطالب الحكومة بالالتزام بالجدول الزمني الخاص بتنفيذ تطوير خط سكة حديد أبوقير

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، إن الاتفاقية المعروضة على المجلس تحقق حلمًا انتظره أهالي الإسكندرية.

وأضاف، أنه منذ سنوات كثيرة من الدراسة من قبل الخبراء والمتخصصين، باتت أن تصبح حقيقة بتحقيق مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير/ محطة مصر)، المشروع الأكبر التي سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الزحام والتكدس المرورى بالمحافظة.

وأوضح أن المشروع يحقق عدة مميزات نظرا لأنه يخدم شريحة كبيرة من مواطنى الإسكندرية من أبنائنا الطلبة والموظفين من أبو قير إلى محطة مصر بوسط البلد، وأهمها أنه يحقق زيادة فى استيعاب أعداد الركاب القصوى من 3 آلاف إلى 60 ألف بالساعة، وتقليل مدة الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، بالإضافة إلى استبدال الوقود المستخدم من الديزل إلى الطاقة الكهربائية فيعد وسيلة نقل خضراء مستدامة وصديقة للبيئة وتعمل على خفض الانبعاثات، كما تعمل على إضافة شريان جديد بجانب محور المحمودية يحقق انفراجة مرورية سواء بتخفيض استخدام السيارات أو توفير محور جديد بجانب المترو، فضلاً عن تقليل مدة التقارير من 10 دقائق إلى 2 دقيقة ونصف، ويوفر معامل أمان وسلامة للمواطنين نظرا لتهالك الأبواب الخاصة بالقطار القديم.

وطالب نائب التنسيقية بأهمية التزام الحكومة بالجدول الزمني الخاص بالطرح والتنفيذ نظرا لإيقاف العمل بالقطار القديم، وكذلك سرعة توفير وسائل مواصلات بديلة للمواطنين أثناء تنفيذ المشروع، والرقابة على أسعار المواصلات الداخلية لمنع الاستغلال من بعض السائقين.

واختتم كلمته قائلا: أوافق على الاتفاقية من حيث المبدأ وأشكر اللجنة على التقرير.

