الزمالك يتعاقد مع باربيتو دلجادو لقيادة فريق اليد

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع المدرب الإسباني على عقود تدريب كوماندوز اليد، خلال الجلسة التي جمعته بالكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والكابتن هشام نصر نائب الرئيس، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويمتلك صاحب الـ55 عامًا، سيرة سيرة ذاتية مميزة لاعبًا ومدربًا، إذ يعد أحد أساطير نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وتولى تدريب منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية، بجانب أندية برشلونة ومضر السعودي وكريتاي الفرنسي.

وتعد أبرز إنجازاته التدريبية على مستوى المنتخبات، الحصول على برونزية بطولة العالم 2011، ورابع بطولة يورو 2012، وذهبية بطولة العالم 2013 مع منتخب إسبانيا، كما حقق وصافة بطولة أسيا مع منتخب البحرين، كما تأهل لبطولة كأس العالم مع منتخب السعودية.

وعلى مستوى الأندية، تُوج بالدوري السعودي وكأس النخبة مع فريق مضر، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرتين، خلال تواجده مع منصب المدرب المساعد لفريق برشلونة.