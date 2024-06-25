إحالة البلوجر أماني السورية إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص

قررت محكمة القاهرة الجديدة إحالة البلوجر أماني السورية لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم محتوى فاضح بعرض زيادة الأرباح إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وقدم مقيم الدعوى ضد أماني السورية مستندات لهيئة للمحكمة تدين المتهمة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وصور من صفحتها بادانتها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتغيبت البلوجر اماني الحلبية عن حضور اولى جلساتها في محكمة التجمع الخامس

وكان محامي بالنقض تقدم ببلاغ ضد إحدى البلوجرز ذات الجنسية السورية وتظهر على المنصات المختلفه لتنشر فسادها وهي تقيم على أرض مصر بشكل غير شرعي لتقوم بارتكاب جرائم معلوماتية متعددة منها التحايل الالكتروني والتشهير والاتجار بالبشر واساءة استخدام الشبكة العنكبوتية، وذلك لأهداف تتعلق بالرغبة في زيادة عدد المتابعين وزيادة الأرباح بشكل غير قانوني.