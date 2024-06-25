محافظ بني سويف يناقش ملف مواجهة التعديات والمتغيرات المكانية بالمراكز

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،رؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسؤولى المتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات المحلية باستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء من المتعدين من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية المعنية من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى ومسؤولى المتغيرات المكانية بالوحدات، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم، بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة السبعة، ومديري المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية وبعض التنفيذيين المعنيين.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم تقارير وحدة المتغيرات المكانية بالتفصيل "كل مركز على حدة" وبيان موقفها "القانوني منها وغير القانوني"، بجانب استعراض الموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف مواجهة وإزالة التعديات والبناء المخالف على مستوى المحافظة خاصة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وموقف تنفيذ التعديات الصادر بشأنها قرارات إزالة سابقة والتعديات في المهد والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية في هذا الجانب .

حيث كلف المحافظ رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من إزالة كافة المتغيرات المكانية الواردة في التقارير ، في غضون الأيام القليلة المقبلة وبحد أقصى نهاية الشهر الجاري ، موجها مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ، بعرض تقرير يومي" على فترتين صباحي ومسائي " بموقف المتغيرات المكانية وما تم اتخاذه حيال المتغيرات التي يتم رصدها على مدار اليوم ، مشيراً إلى توجيهات الحكومة بسرعة التعامل مع كافة المتغيرات حال ورودها من الوحدة المركزية بالديوان العام والتعاون بين الجهات ذات الصلة، ضمن جهود المحافظة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء