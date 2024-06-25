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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ممثل "الصحة العالمية" بمصر يشيد بجهود الدولة في القطاع الطبي

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر الدكتور نعمة سعيد، بجهود الحكومة المصرية التي بذلتها خلال الفترة الماضية في القطاع الطبي، موضحا أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة التي تهدف إلى تحسين المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.

جاء ذلك في كلمة نعمة سعيد اليوم الثلاثاء خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي حول "الصحة والتنمية المستدامة"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا.

وثمن ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود وزارة الصحة الحثيثة بميكنة ورقمنة النظام الصحي؛ وذلك بدعم منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها مصر في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية وزيادة تقوية نظام المعلومات في المؤسسات الصحية.

أكد سعيد أن مصر تعزز الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز الصحية الأولية.

 

منظمة الصحة العالمية مصر القطاع الطبي