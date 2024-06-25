الصحفيين تختار وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس

قرر مجلس نقابة الصحفيين اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد، أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين.

ويعد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، حدثا مهما في تاريخ النقابة، يعقد بشكل دوري لمناقشة القضايا التي تهم الصحفيين، ووضع سياسات واستراتيجيات للنقابة، إليك بعض المعلومات المهمة حول هذا المؤتمر:

ملخص المؤتمر العام السادس للصحفيين:

أمين عام المؤتمر:

تم اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين.

لجان المؤتمر:

تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية للمؤتمر:

لجنة مستقبل الصحافة: برئاسة الأستاذ عبد الله عبد السلام.

لجنة اقتصاديات الصحافة: برئاسة الأستاذ عبد الفتاح الجبالى.

لجنة التشريعات والحريات: برئاسة الأستاذ محمد بصل.

اللجنة الاستشارية:

تم تشكيل لجنة استشارية للمؤتمر تضم ما يقرب من 100 صحفي من مختلف التيارات والمؤسسات الصحفية.

تضم اللجنة جميع النقباء السابقين للصحفيين.

مهام اللجان:

ستقوم اللجان الثلاث بوضع تصورات ومقترحات حول مستقبل الصحافة المصرية، و اقتصاديات الصحافة، والتشريعات والحريات.

ستقوم اللجنة الاستشارية بتقديم المشورة والدعم للجان الرئيسية.

الخطوات القادمة:

ويعقد اجتماع قريبًا يضم الهيئة الاستشارية وأمين عام المؤتمر ومنسقي اللجان لتحديد التصور النهائي للمؤتمر وخطة عمله وموعد انعقاده.

سيتم دعوة رؤساء الهيئات الصحفية وعدد من أساتذة الصحافة والإعلام للمشاركة في أعمال وفعاليات المؤتمر.