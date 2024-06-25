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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"سلامة داوود" يزور شاعر الأزهر الشريف ويُطَمئن محبيه

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قام الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ بزيارة الدكتور علاء جانب، شاعر الأزهر الشريف أمير شعراء الوطن العربي مستشار الجامعة للأنشطة الطلابية وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، بالمستشفى للاطمئنان عليه.

وخلال الزيارة وجه الدكتور علاء جانب الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لاتصاله التليفوني للاطمئنان عليه، وعبَّر جانب عن سعادته بزيارة رئيس الجامعة ونوابه، والأمين العام للجامعة، مؤكدًا أن هذه الزيارة أدخلت السرور على قلبه.

ومن جانبه نقل رئيس الجامعة، تحيات ودعوات الجامعة بالشفاء العاجل للدكتور علاء جانب، شاعر الأزهر الشريف، كما يرسل فضيلته رسالة طمأنة لمحبي الدكتور علاء جانب داخل مصر وخارجها أنه بخير وصحة جيدة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يمن عليه بالشفاء التام عاجلًا غير آجلٍ اللهم آمين.

يأتي ذلك في خطوة تأكيدية تظهر حرص واهتمام جامعة الأزهر بالجانب الاجتماعي بين أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال.

احمد الطيب الأزهر الشريف الإمام الأكبر المستشفيات الجامعية