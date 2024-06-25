أوستن يعلن التزام الولايات المتحدة بتعزيز القدرات الدفاعية لإسرائيل

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم التزام الولايات المتحدة بتعزيز القدرات الدفاعية لإسرائيل.

وشدد أوستن على أهمية توفير الدعم اللازم للكيان المحتل لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها، مؤكدًا هذا الالتزام خلال تصريحاته التي نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الثلاثاء.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، دعا أوستن إلى ضرورة الحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرًا إلى أهمية تقديم دعم أكبر لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

وأكد أهمية قبول حماس لمقترح وقف إطلاق النار في القطاع، موضحًا أن استمرار التصعيد العسكري يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.

أما بخصوص الوضع في لبنان، فقد حذر أوستن من أن اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله قد يتحول بسهولة إلى نزاع إقليمي واسع النطاق. وشدد على ضرورة استخدام الدبلوماسية كأداة رئيسية لتجنب التصعيد وحل النزاعات بطرق سلمية.

تأتي تصريحات أوستن في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة، مما يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في الشرق الأوسط ويجعل من الضروري البحث عن حلول دبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد.