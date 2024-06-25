"30 يونيو.. إرادة شعب" احتفالية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

تحتضن قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء السبت المقبل 29 يونيو الجارى، احتفالية كبرى لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، تحت عنوان "ثورة 30 يونيو إرادة شعب"، التي ينظمها صالون "ضابط لكني شاعر"، إعداد وتقديم مؤسس ورئيس الصالون، اللواء الشاعر محمد حاتم يوسف.

وتتضمن الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية المتنوعة، بين الغناء والعزف والشعر، بمصاحبة فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، وذلك فى إطار برنامج وزارة الثقافة المصرية لاحياء ذكرى ثورة 30 يونيو.

‏‎ويحتفل الشعب المصرى بالذكرى الـ11 لـ ثورة 30 يونيو العظيمة، والتى انطلقت فى عام 2013، والتى خاضها لإنقاذ الدولة من مصير مجهول كان ينتظرها على يد جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت بصدد طمس الهوية المصرية.

حيث أعادت ثورة 30 يونيو للمصريين هويتهم بعد محاولة اختطافها، تلك الثورة التى شهدت أكبر تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين فى أعمال العنف، التي ارتكبتها جماعة الإخوان وأعوانها.