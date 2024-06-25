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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجمعة.. انطلاق بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي

صالة استاد القاهرة
صالة استاد القاهرة
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تنطلق الجمعة، منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي 2024 على الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 وحتى 30 يونيو الحالي الجاري.

ويشارك في البطولة  "مصر البلد المضيف - البرازيل - النمسا - قبرص - أرمينيا - بلغاريا - جورجيا - لبنان - البرتغال - المكسيك - قطر - جنوب أفريقيا - الإمارات العربية المتحدة - رومانيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - أوزبكستان - الهند  بإجمالي مشاركة 250 لاعبة.

وتصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة البعثات المشاركة ببطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي  2024

وتعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر  مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

ونجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين فى وضع البطولة على الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها بعد النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري  تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوى العالم.

بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي مصر بطولات لفراعنة الدولية الدكتور إيهاب أمين احمد محمدي