كوبا أمريكا 2024.. ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى

انتهت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، بعد فوز منتخب كولومبيا على باراجواي وتعادل البرازيل سلبيًا أمام كوستاريكا.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

وكانت مباراة افتتاح كوبا أمريكا 2024 بين منتخب الأرجنتين وكندا، التي انتهت بفوز رفاق ليونيل ميسي بثنائية دون رد.

وفي اليوم التالي، انتهت مباراة بيرو وتشيلي بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم الأرجنتين وكندا

أما منتخب فنزويلا حقق ريمونتادا على الإكوادور بهدفين مقابل هدف، وذلك قبل ساعات قليلة من فوز المكسيك على جامايكا بهدف للا شئ.

وفي اليوم الرابع من منافسات كوبا أمريكا 2024، فاز منتخب أمريكا على بوليفيا بهدفين دون رد، واكتسح منتخب أوروجواي، بنما بثلاثية مقابل هدف.

فيما انتصر منتخب كولومبيا على باراجواي بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، قبل أن يختتم منتخب البرازيل منافسات الجولة الأولى بتعادل سلبي أمام كوستاريكا.

وبعد نهاية منافسات الجولة الأولى، نستعرض ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2024، على النحو التالي.

المجموعة الأولى

1- الأرجنتين 3 نقاط

2- بيرو نقطة وحيدة

3- تشيلي نقطة وحيدة

4- كندا بلا نقاط

المجموعة الثانية

1- فنزويلا 3 نقاط

2- المكسيك 3 نقاط

3- الإكوادور بلا نقاط

4- جامايكا بلا نقاط

المجموعة الثالثة

1- أوروجواي 3 نقاط

2- الولايات المتحدة الأمريكية 3 نقاط

3- بنما بلا نقاط

4- بوليفيا بلا نقاط

المجموعة الرابعة

1- كولومبيا 3 نقاط

2- البرازيل نقطة وحيدة

3- كوستاريكا نقطة وحيدة

4- باراجواي بلا نقاط.