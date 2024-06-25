توزيع 1580 قطعة سكنية للمواطنين في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن إجراء القرعة العلنية لاختيار المستحقين ممن انطبقت عليهم الشروط بواحة الفرافرة بالمرحلة الثانية بقرية اللواء صبيح وذلك لـ (1361) قطعة سكنية، بالإضافة الى توزيع محاضر تسليم القطع السكنية بالمرحلة الأولي للتقسيم السكني بقرية اللواء صبيح بإجمالي عدد (219) محضرا التي جرى إجراء القرعة عليها مسبقا، وذلك بمركز شباب اللواء صبيح يوم الأربعاء غدًا الموافق 2024/6/26م في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وقال الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إن إجمالي قطع الأراضي التي سيجري تسليمها بقرية اللواء صبيح بالمرحلة الأولى والثانية ستصل إلى 1580 قطعة سكنية.

وأكد رئيس مركز الفرافرة، أن تلك الإجراءات تأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظة الوادي الجديد بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية والعمل على حل مشكلة ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية وتوفير مساكن بأسعار مخفضة، وكذلك تشجيعا للجذب السكاني للمحافظة، حيث جرى توزيع القطع المخصصة للمواطنين وفقًا لنتائج القرعة العلنية التي جرت بين المتقدمين.