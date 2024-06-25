أندية الجزيرة والحوار ودكرنس في الدقهلية تعلن فتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة

أعلنت أندية الجزيرة ودكرنس الرياضى والحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية فتح النادي الإجتماعي وقاعات لطلاب الثانوية العامة من أجل المذاكرة والاستعداد للامتحانات فى ظل مد فترة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات.

الجزيرة والحوار ودكرنس يعلنان فتح قاعات لطلاب الثانوية العامة:

وقال بيان نادي جزيرة الورد بالمنصورة، إنه جرى تخصيص الدور الثاني علوي بقاعة الدكتورة فرحة الشناوي شاشلك، لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف البيان أنه المكان مكيف وبه جميع الخدمات اللازمة على أن يكون مفتوحا بداية من الساعة العاشرة صباحًا.

نادي دكرنس يفتح أبوابه ويخصص قاعتين للبنين والبنات

وقال بيان نادي دكرنس الرياضي أنه بالتعاون مع أحد الكافيهات فتح أبوابه لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة من الساعة الثانية ظهرا على أن يكون أبناؤنا الطلاب بقاعة حامد هدي وبناتنا الطالبات بقاعة آينشتاين وعدم السماح بتواجد المعلمين.

الحوار يخصص قاعة راضي عبدالهادي والمبنى الاجتماعي لطلاب الثانوية العامة

فيما أعلن مجلس ادارة نادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة فتح قاعة عبد الهادي راضي، والمبنى الاجتماعي لطلاب الثانوية العامة أعضاء النادي للمذاكرة والاستعداد للامتحانات .

وقال بيان للنادي عبر صفحته الرسمية، إنه في إطار حرص مجلس الإدارة علي أبنائنا في مرحلة الثانوية العامة نعلن مبادرة دعم أبنائنا الأعضاء من طلاب الثانوية العامة وفتح القاعة والمبنى الاجتماعي ابتداء من الغد الأربعاء 26 يونيو من الساعه 6 مساءً يوميا إلى الساعة 10 مساء.

وأضاف البيان أنه سيتم استقبال الأعضاء في قاعة عبد الهادي راضي - المبنى الاجتماعي وهي قاعة مجهزة ومكيفة لتوفير بيئة مناسبة ومريحة للمذاكرة والاستعداد للامتحانات.