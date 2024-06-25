وكيل أوقاف الفيوم يتابع توزيع 2 طن من لحوم أضاحي الأوقاف

تفقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 2 طن، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، وجبريل عبد التواب مدير التضامن الاجتماعي، وقيادات المديرية، لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.



وأشاد محافظ الفيوم بجودة العمل في مشروع أضاحي الأوقاف مؤكدًا أنه يهدف إلى توفير أجود أنواع اللحوم.

وجاء ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.



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