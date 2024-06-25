واشنطن وكييف تبحثان أوضاع الحرب في أوكرانيا وقمة الناتو المقبلة

بحث رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأوضاع على جبهة القتال في أوكرانيا واستمرار القصف المكثف الروسي على منطقة خاركيف.

وذكر المكتب الرئاسي الأوكراني - في بيان اليوم الثلاثاء وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن يرماك وسوليفان أجريا اتصالا هاتفيا تحدث خلاله يرماك عن آخر الأوضاع في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى تكثيف الهجمات الروسية على أوكرانيا وزيادة قصف البنية التحتية للطاقة.

كما أشار بشكل خاص إلى القصف الهائل على خاركيف وبوكروفسك والذي أدى إلى سقوط ضحايا.

وناقش الجانبان نتائج القمة العالمية في سويسرا بشأن أوكرانيا ومواصلة تنفيذ نقاط صيغة السلام، وكذلك اجتماع القادة في إطار قمة "مجموعة السبع".

ولفت الجانبان إلى أهمية الاتفاقية الأمنية الثنائية الموقعة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، كما تم إيلاء اهتمام خاص خلال المباحثات الهاتفية للتحضيرات لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.