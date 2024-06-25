إصابة شقيقين في انقلاب سيارة بمحور "تنيدة – منفلوط" في الوادي الجديد

أصيب شقيقان، في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، في منطقة تابعة لمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بمحور " تنيدة – منفلوط" والذي يربط بين مركزي الداخلة وبلاط بمحافظة أسيوط، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "رمضان محمد أحمد"، 43 عامًا، وشقيقه " أحمد"، 31 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.