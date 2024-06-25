ناجي الشهابي: الرئيس يشعر بمعاناة الناس وأصدر توجيهاته لحل أزمة الكهرباء

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الرئيس السيسي يتابع الرأي العام أولًا بأول ويشعر بمعاناة الناس، وتحديدًا فيما يخص مسألة انقطاع الكهرباء، وأصدر توجيهاته لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء بضرورة حل الأزمة في أقرب وقت.

وأضاف الشهابي خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بحل أزمة الكهرباء لرفع المعاناة عن شعبه، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء تحدث بكلام واضح ومحدد عندما قال إننا لا نعاني من مشكلة في توليد الكهرباء أو إنتاجها فمصر قادرة على إنتاج ما يكفي لإنارة المنازل والمصانع، فالمسألة ليست بهذه الصعوبة ولكن المشكلة مرتبطة بالدولار والمواد النفطية التي تدير المحطات.

وتابع، أن الدكتور مصطفى مدبولي بشرنا اليوم أن الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل ستنتهي أزمة تخفيف أحمال الكهرباء نهائيًا سواء في المنازل أو المصانع.