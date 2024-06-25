الحماية المدنية تخمد حريقا بمزرعة في قرية "بدخلو" بالوادي الجديد.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق شب في مزرعة نخيل بإحدى قرى مركز الداخلة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد بنشوب حريق في قرية تابعة لمركز الداخلة.

تبين نشوب حريق في مزرعة بقرية "بدخلو" التابعة لمركز الداخلة، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماده قبل وصوله للمزارع المجاورة.

وسيطرت قوات الإطفاء من مركز الداخلة والتي أسفر عن تفحم عدد من النخيل والنباتات والأشجار المختلفة بالمزرعة وجارٍ حصر الخسائر بمعرفة الجهات المختصة من الزراعة والوحدة المحلية وذلك بدون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق كبير في مزرعة نخيل بمدينة موط مركز الداخلة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد بنشوب حريق في مدينة موط بمركز الداخلة.

تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل وحظيرة ماشية بالطريق الدائري بمدينة موط لمركز الداخلة، وجرى الدفع بـ6 سيارات مياه وإطفاء لإخماده قبل وصوله للمزارع المجاورة.

الحماية المدنية تخمد حريقا بمزرعة في بدخلو بالوادي الجديد (1)

الحماية المدنية تخمد حريقا بمزرعة في بدخلو بالوادي الجديد (2)

الحماية المدنية تخمد حريقا بمزرعة في بدخلو بالوادي الجديد (3)