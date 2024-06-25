يورو 2024.. فان دايك يقود تشكيل منتخب هولندا أمام النمسا

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة النمسا، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب هولندا، اليوم الثلاثاء، النمسا على الملعب الأولمبي في برلين، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، تشكيل منتخب هولندا أمام النمسا، رفقة ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتواجد ممفيس ديباي على رأس هجوم المنتخب الهولندي، ويعاونه كودي جاكبو ودونيل مالين لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

يتصدر منتخب هولندا جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا الوصيف حتى الآن، بينما يأتي منتخب النمسا ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب بولندا الترتيب بلا نقاط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب هولندا لمواجهة النمسا

حراسة المرمى: فيربروجن

خط الدفاع: جيرترويدا - دي فري - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي

خط الوسط: شوتن - فيرمان - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: دونيل مالين - ممفيس ديباي - كودي جاكبو.