بسبب انقطاع الكهرباء.. كنيسة بالمنوفية تفتح قاعة مكيفة لطلاب الثانوية العامة

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، بادرت كنيسة البتانون بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بفتح أبواب قاعة الأفراح الجديدة المكيفة أمام طلاب الثانوية العامة بالمجان لمدة 3 ساعات؛ وذلك للتخفيف عن معاناة الطلاب خلال فترة امتحاناتهم.

تأتي هذه المبادرة الكريمة من منطلق حرص الكنيسة على دعم أبناء المجتمع، خاصة في هذه المرحلة المهمة من حياتهم، ومساعدتهم على المذاكرة والاستعداد للاختبارات في أجواء هادئة ومريحة.

وتوفر القاعة المكيفة للطلاب بيئة مناسبة للمذاكرة، بعيدًا عن درجات الحرارة المرتفعة وانقطاع التيار الكهربائي، كما توفر لهم إمكانية استخدام الإنترنت، وبعض المشروبات، وذلك في جو من الهدوء والسكينة.

وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للكنيسة على هذه اللفتة الكريمة، التي أسهمت في تخفيف عبء الامتحانات عن أبنائهم، ووفرت لهم بيئة مناسبة للمذاكرة والاستعداد للاختبارات.

نص المنشور

منشور كنيسة البتانون

«إِنَّ إِلهَ السَّمَاءِ يُعْطِينَا النَّجَاحَ، وَنَحْنُ عَبِيدُهُ نَقُومُ وَنَبْنِي. ». سفر نحميا 20:2، احبائنا شعب الكنيسة المبارك بالبتانون.. مراعاة لظروف أولادنا وبناتنا طلبة وطالبات الثانوية العامة وانقطاع الكهرباء لمدة وصلت لثلاث ساعات من 5 - 8 م، وتقرر فتح قاعة الأفراح الجديدة المكيفة وتشغيلها بالمولد الكهربائي يوميا لهم من 5 - 8 م م طوال فترة الامتحانات مع وجود إشراف من خدام وخادمات مرحلة ثانوي وضيافة مجانية، نصلي إلى الله أن يوفقهم ويكلل مجهودهم بالنجاح والتوفيق.