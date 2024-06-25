يورو 2024.. مبابي يعود لتشكيل منتخب فرنسا الأساسي أمام بولندا

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بولندا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب فرنسا، اليوم الثلاثاء، بولندا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

عاد كيليان مبابي المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، إلى تشكيل منتخب فرنسا الأساسي، بعد غيابه عن مباراة هولندا الماضية في يورو 2024، وذلك بعدما تعرض لإصابة بكسر في الأنف في مواجهة الجولة الأولى.

يقود مبابي هجوم المنتخب الفرنسي أمام نظيره البولندي، ويعاونه عثمان ديمبلي والشاب برادلي باركولا.

ويحتل منتخب فرنسا وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب هولندا المتصدر، بينما يأتي بولندا في المركز الرابع والأخير بلا نقاط، فيما يتواجد منتخب النمسا ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة بولندا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جول كوندي - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - نجولو كانتي - أدريان رابيو

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا.