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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تؤكد سلامة المياه بشارع سيد علي بالمعتمدية

استجابة لشكاوي المواطنين
استجابة لشكاوي المواطنين
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عقب رصد شكوى لأحد المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجنة من شركه مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة كرداسة لمعاينة حالة المياه والتأكد من سلامتها وخلوها من أي مشكلات بشارع مسجد سيد علي المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بجوار شارع الجمعية الزراعية بقرية المعتمدية بمركز كرداسة محل شكوي مواطن .  

وبناءً على تكليف محافظ الجيزة قد انتقلت اللجنة للمنطقة محل الشكوى، وتم سحب عينات من المياه لفحص جودتها ومدى اختلاطها بأي شوائب حيث تم تحليلها بمعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي المتخصصة والمعتمدة وتبين جودة المياه وخلوها من اي مشكلات وسلامتها للاستخدام الآدمي. 

 

محافظة الجيزة تؤكد سلامه المياه بشارع سيد علي بالمعتمدية كرداسة سحب عينات وتحليلها بالمعامل المتخصصة عقب رصد شكوي لاحد المواطنين صفحات التواصل الإجتماعى حالة المياه شارع الجمعية الزراعية اللجنة