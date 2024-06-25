أسماء المقبولين بورشة "الإلقاء" في المهرجان القومي للمسرح المصري

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، أسماء المقبولين في ورشة "الإلقاء" المجانية، الذي يقدمها الفنان خالد عبدالسلام، حيث تقدم للورشة 170 متدربا من مختلف الفئات العمرية، وبعد اجراء اختبارات القبول للمتدربين وقع الاختيار على 31 متدربا.

وستقام أول أيام الورشة الخميس المقبل، الموافق 27 يونيو الجاري، من الثالثة عصرا حتى السابعة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة.

وقال الفنان خالد عبدالسلام: "نستكمل رسالتنا، ورشة الإلقاء هي خدمة ثقافية مجانية تقام ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري"، موجها الشكر لإدارة المهرجان برئاسة النجم محمد رياض، على تجديد هذه الثقة الغالية.

تقام فعاليات الدورة السابعة عشرة التي تحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب في الفترة من 15 حتى 30 يوليو 2024، ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.