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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة: حملة لرفع إشغالات شارع حسين مهران بالمنيرة.. صور

استجابة لشكاوي المواطنين
استجابة لشكاوي المواطنين
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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي المواطنين من وجود مخلفات بمنطقة جزيرة محمد وبمنطقة شركة الصرف الصحي بطناش بحي الوراق ، وشن حي الوراق حملة لرفع اشغالات شارع حسين مهران بالمنيرة وتحسين مستوي النظافة بجزيرة محمد بالوراق.
كما تلقت الصفحة شكوى مواطني المنيرة الغربية من وجود إشغالات وتعديات بشارع حسين مهران. 
وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الوراق والمنيرة الغربية بالتعامل مع الشكوى.
حيث قام حي الوراق برفع كافة المخلفات وتمهيد الطرق أمام حركة المواطنين . 
كما قام حي المنيرة الغربية من شن حملات مكبرة بشارع حسين مهران لرفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام للمحال والمقاهي أسهمت في تحسين الحركة المرورية وجارٍ الاستكمال.

استجابات للشكاوي الواردة من المتابعين للصفحة استكمال اشغالات الصرف الصحى الطريق العام المقاهي تحسين مستوي النظافه حى المنيرة الغربية حملات مكبرة مستوى النظافة