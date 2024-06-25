الثانوية العامة 2024... تشنجات وانخفاض ضغط... تحسن حالة طالبتي ثانوية عامة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تحسن حالة طالبتين بالمستشفيات بعد استقرار حالتهن عقب اصابتهن بحالة مرضية خلال أداء امتحان الثانوية العامة اليوم.

وأكد الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الحالة الأولى لطالبة تدعى "هـ.ع .م"، 18 عاما، من قرية الهنداو بمركز الداخلة حيث أصيبت بتشنجات عصبية خلال أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم للشهادة الثانوية، وذلك بمقر مدرسة الشهيد منسي مركز الداخلة وجرى نقلها لمستشفى الداخلة العام بمدينة موط وتقديم الرعاية الطبية لها وخروجها منذ قليل بعد تحسن حالتها الصحية.

أضاف هشام، أن الحالة الثانية لطالبة تدعى " د.ع.م"، 17 عامًا من مركز الخارجة، أصيبت بانخفاض في ضغط الدم مع ارتفاع في درجات الحرارة وذلك خلال أداء امتحان الثانوية العامة اليوم بمقر لجنة مدرسة الخارجة الثانوية بنات بسبب تعرضها للدغ حشرة غير معلومة وجرى عرضها على استشاري الباطنية بمستشفى الخارجة التخصصي ووضعها تحت الرعاية الطبية اللازمة حتى الآن.

وكان قد تولى متطوعو حياة كريمة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء توزيع مياه مثلجة على طلاب الثانوية العامة أثناء دخولهم وخروجهم من اللجان، وذلك بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تخطت 45 درجة مئوية.

وشهدت محافظة الوادي الجديد، انتظام 1825 طالبًا وطالبة في 11 لجنة امتحانات الثانوية العامة، وذلك لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء.

وقال المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن غرفة العمليات بديوان المديرية تابعت سير أعمال امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين، على مستوى اللجان بالإدارات التعليمية الخمس وسط إجراءات أمنية بمحيط اللجان ومراكز توزيع الأسئلة.

وأكد توفير كل سبل الراحة والخدمات للطلاب وتذليل أي عقبات حال حدوثها على الفور وتوفير الجو الآمن والملائم للطلاب لضمان سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.