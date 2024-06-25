مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوجه ضربة جديدة لنتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وهو من أقرب الشخصيات لبنيامين نتنياهو، بقوله إنه يصعب على تل أبيب القضاء على فكرة حماس، وأنه يجب العمل على بديل، بمثابة ضربة جديدة لرئيس الوزراء، ويفند مزاعم الاحتلال التي يسوق إليها "نتنياهو" بأن هدف الحرب هي القضاء على حماس.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن إيجاد بديل يعني سلطة محلية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل دون أن يكون هدفها الأول والأسمى هو قتال الإسرائيليين، مثلما تحدث مستشار الأمن القومي في محاضرة في هرتسيليا.

ولفتت إلى أن الحضور قاطع مستشار الأمن القومي مرات كثيرة حتى وصل به الحال وقال إنه لربما سينسحب من هذه المحاضر إذا ما استمرت هذه المقاطعات، ما يدل على انعدام الثقة بين المستوى السياسي وما يريده الشارع، ويحاول الوصول إليه المستوى السياسي لتحقيق أهداف سياسية وشخصية وليست لأهداف عسكرية.

وأوضحت أن مستشار الأمن القومي قال إنه لربما بعد الانتهاء من المرحلة الصعبة العسكرية في قطاع غزة وتحديدا في رفح الفلسطينية، يعطي المجال أكثر لصفقة تبادل.