هشام آمنة: نسعى لتنويع مصادر التدريب للكوادر المحلية

اكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي أهمية وجود كوادر وقيادات محلية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة ، مشيراً إلى اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحسين بيئة العمل لكافة العاملين بالدولة بما فيها الإدارة المحلية وتحفيزهم على التفانى فى العمل وأداء أفضل الخدمات للمواطنين فى كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال متابعة وزير التنمية المحلية لاختبارات المتقدمين من الوزارة والمحافظات لاختيار 50 مرشحا للسفر لدولة الصين للمشاركة في 5 دورات ومنح تدريبية خلال يوليو القادم في مجالات أنظمة معالجة الصرف الصحي البيئي والتجارة الالكترونية الريفية والإصلاح الريفي ونظام الأراضي وتنمية مصايد الأسماك وإدارتها والبحث والإنقاذ في حالات الطوارئ.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية وعلى مدار عامان بجهود مميزة نحو تطوير النظم المحلية في كثير من المحاور أهمها التطوير المؤسسي وبناء القدرات للعاملين بالمحليات حيث تم العمل على تطوير الهياكل الإدارية والارتقاء بمنظومة العمل المحلي والاصلاح الاداري للوحدات المحلية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء والحفاظ على موارد الدولة ، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لإعادة الانضباط إلى منظومة العمل المحلى وتطوير أداء العاملين في المحليات من خلال التركيز على تأهيلهم وتكثيف الدورات التدريبية من خلال الذراع التدريبي للوزارة بسقارة او ارسال بعثات خارجية للإستفادة من التجارب الدولية في مجال الإدارة المحلية .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه يحرص بصورة مستمرة على لقاء العاملين بالوزارة عقب عودتهم من تلك الدورات والمنح التدريبية ليتعرف على الخبرات التى اكتسبوها خلال الدورات والمقترحات والأفكار الجديدة التى يردون تطبيقها للارتقاء وتطوير العمل والأداء، مشيرا الي حرصه على زيادة المستفيدين من تلك الدورات والمنح خلال الفترة المقبلة لإيجاد إدارة محلية قوية وفعالة وقوية وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال وكفء لكافة المواطنين وشدد الوزير علي حرصه علي استفادة جميع العاملين من المنح والدورات التدريبية واختيار شخصيات جديدة كل مرة .

وأضاف اللواء هشام آمنة إن الإدارة المحلية تلعب دورًا لا غنى عنه في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين لذا تولي الوزارة أهمية خاصة نحو تعزيز قدرة المحليات علي توفير الخدمات العامة الفعالة ورفع مستوى رضا المواطنين عن أسلوب تقديم الخدمات العامة من خلال تمكين المستوى المحلي من تحسين عملية تقديم الخدمات وتعبئة وتنمية موارده المحلية.

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