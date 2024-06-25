محافظ المنيا يعلن بدء التجهيز لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء التجهيزات لانطلاق الموجة 23 من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي من المقرر تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو المقبل، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024، وذلك لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات المخالفة بشكل فوري تحقيقا للصالح العام.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمناقشة كل الاستعدادات لتنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر صلاح مساعد مدير أمن المنيا ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وأكد المحافظ أن هذه الموجة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية.



وأشار المحافظ إلى وضع خطة متكاملة لرصد ومتابعة حالات البناء المخالف والتعامل معها فى المهد، وإزالة التعديات واسترداد حقوق الدولة، وتحديث قاعدة البيانات وإعداد حصر للحالات بالتنسيق مع جهات الولاية ، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على موارد الدولة وأملاكها.

