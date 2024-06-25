آمنة: إتاحة حزمة من المنح والدورات التدريبية والبعثات الخارجية للعاملين بالمحليات

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن استفادة العديد من العاملين بالوزارة والمحافظات من منح ودورات تدريبية وفرتها الوزارة منذ توليه المسئولية في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والدنمارك وهولندا ، لافتا أن تلك الدورات والمنح التدريبية المتخصصة ستعود بالنفع على العاملين بالوزارة والمحافظات بما يسهم فى تحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة وزير التنمية المحلية لاختبارات المتقدمين من الوزارة والمحافظات لاختيار 50 مرشحا للسفر لدولة الصين للمشاركة في 5 دورات ومنح تدريبية خلال يوليو القادم في مجالات أنظمة معالجة الصرف الصحي البيئي والتجارة الالكترونية الريفية والإصلاح الريفي ونظام الأراضي وتنمية مصايد الأسماك وإدارتها والبحث والإنقاذ في حالات الطوارئ.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم بالفعل خلال الفترة الماضية منذ أكتوبر 2022 وحتى الان اتاحة حزمة من المنح والدورات التدريبية للعاملين بالمحليات إيفاد العديد من البعثات الخارجية ، مشيراً الى ان تلك الدورات ركزت على العديد من المجالات الهامة التى تحرص الوزارة على على رفع مهارات وكفاءة وقدرات العاملين بالإدارة المحلية بشأنها والتي تتعلق بخدمة القطاعات والملفات التي تهتم بها الوزارة والمتخصصة فيما يخص موضوعات اللامركزية والمخلفات الصلبة وكيفية مواجهة مشكلة القمامة وتكنولوجيا المعلومات واللغات الأجنبية والموارد البشرية والحوكمة البيئية على المستوى المحلي ، وبرامج تطوير الإدارة المحلية والقضاء على الفقر والتنمية الريفية والحضرية المتكاملة وشبكة الطوارئ والسلامة العامة وبناء قدرات الحكومة المحلية في المشاركة المجتمعية والاكتفاء الاقتصادى وغيرها من الملفات التى تحظي باهتمام القيادة السياسية والحكومة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تسعي لتنويع مصادر التدريب والتأهيل لكوادر الإدارة المحلية فى إطار علاقات الصداقة بين مصر والدولة الأخرى بما يحقق الإستفادة من الميزات النسبية التى تتمتع بها بعض دول العالم خاصة فى مجالات المخلفات الصلبة مع الصين والدول الأوروبية، إضافة الى إعداد دورات تدريبية متخصصة للكوادر المحلية بالتنسيق مع الجانب الأوروبى .

ولفت اللواء هشام آمنة إلي أن الوزارة تسعي حالياً لفتح مجال التعاون مع الدول الرائدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة ، وتحديات المدن، وندرة المياه،وبناء جسور للتعاون وفتح قنوات اتصال مع كوريا الجنوبية واليابان لدعم وتمويل بناء القدرات البشرية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات المحلية في هذه الدول، مشيراً الى إهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كافة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية على مستوى الديوان العام للوزارة أو المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية أن كل ذلك يصب فى تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وبناء وتأهيل صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق توجهات الدولة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 ودعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية بما يحقق فى النهاية طموحات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم و الوصول الي رضائهم.