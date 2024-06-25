بالصور.. نائب محافظ الجيزة يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بأبوالنمرس

أجري ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز أبو النمرس، وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة .



وتفقد النائب نسب تنفيذ مشروع تغطية مسار ترعة المنصورية بنطاق مركز أبو النمرس ضمن مشروع التغطية الممتد من الطريق الدائري حتى تقاطع محوري المنصورية والمريوطية بشبرامنت، وجه نائب المحافظ بتسريع وتيرة العمل بالمشروع وفقا للجدول الزمني المحدد له بالمواصفات اللازمة ليكون امتدادًا لممشى المنصورية السياحي.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع التطوير والرصف بطريق ٦ أكتوبر ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بمدينة أبو النمرس .

واختتم النائب جولتة الميدانية بتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة أنتظام العمل في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد مشددا على تذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

رافق نائب المحافظ حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس أبو النجا عبد الرحمن مديرية الطرق بالجيزة ومسؤولي شركة المقاولون العرب والشركات المنفذة للأعمال.