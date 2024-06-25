وزير التنمية المحلية يتابع اختبارات المتقدمين للمشاركة في دورات ومنح تدريبية بالصين

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اهتمامه منذ توليه المسئولية بملف التدريب والتأهيل لكافة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات، مشيرًا إلى أنه حرص خلال الفترة الماضية على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية بالخارج لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالمحليات وتبادل الخبرات مع كافة الدول الصديقة والشقيقة لمصر ، والتى استفاد منها المئات من العاملين بالوزارة والمحافظات.

وقال: يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالعنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية لخلق جيل جديد من كوادر العاملين فى المحليات وبناء صف ثاني مؤهل ومدرب وقادر علي تحمل المسئولية بما يساهم في تحسين مستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتابع وزير التنمية المحلية لاختبارات المتقدمين من الوزارة والمحافظات لاختيار 50 مرشحًا للسفر لدولة الصين للمشاركة في 5 دورات ومنح تدريبية خلال يوليو القادم في مجالات أنظمة معالجة الصرف الصحي البيئي والتجارة الإلكترونية الريفية والإصلاح الريفي ونظام الأراضي وتنمية مصايد الأسماك وإدارتها والبحث والإنقاذ في حالات الطوارئ.

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