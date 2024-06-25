"برنامج إلكتروني يخفض حدة سلوكيات التحدي لدى أطفال التوحد" في رسالة ماجستير بالمنصورة

ناقشت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، رسالة ماجستير بعنوان" فاعلية برنامج قائم علي القصص الإلكترونية لخفض حدة سلوكيات التحدى لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد" للباحثة دينا سمير السيد محمد، تخصص العلوم النفسية لطفل الفئات الخاصة بإشراف الدكتور جمال عطية خليل فايد أستاذ الصحة النفسية تخصص التربية الخاصة بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة والدكتور صالح أحمد شاكر أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة والدكتورة لمياء سعد الغرباوي مدرس علم نفس الطفل كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة.

وقررت لجنة المناقشة والحكم المكونة من الدكتور جمال عطية خليل فايد أستاذ الصحة النفسية تخصص التربية الخاصة بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة "مشرفا ورئيسا" والدكتور إسماعيل محمد إسماعيل حسن أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة المنصورة "مناقشاً وعضواً" والدكتور صالح أحمد شاكر أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة "مشرفا وعضوا" والدكتور سعيد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أستاذ مساعد فى التربية الخاصة بكليه علوم ذوى الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق "مناقشاً وعضواً" منح الباحثة درجة الماجستير فى التربية للطفولة المبكرة تخصص فئات خاصة بقسم العلوم النفسية بتقدير ممتاز مع التوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى.

تصميم تطبيق على الهواتف الأندرويد لمناقشة مشكلات التحدي لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

تضمنت الرسالة تصميم تطبيق على الهواتف الأندرويد لمناقشة مشكلات التحدي لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وتسعي الباحثة إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل خفض حدة سلوكيات التحدي لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من خلال تصميم برنامج قائم على القصص الإلكترونية وتطبيقه عليهم و التحقق من استمرار فعالية البرنامج بعد شهر من تطبيقه.

وأكدت الباحثة أن الأهمية النظرية هى إلقاء الضوء على أهمية استخدام القصص الإلكترونية كبرامج علاجية تداخلية، وفائدتها للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وإعداد مقياس لسلوك التحدي لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وأن يستمد الباحث الأهمية النظرية من أهمية الفئة التي يقوم بدراستها وهم الأطفال ذوو اضطراب طيف التوحد .

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