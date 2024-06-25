شديد الحرارة علي أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدًا الأربعاء ، نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42 للعظمى والصغرى 31 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 26 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة .