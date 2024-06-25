صور| إخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق كبير في مزرعة نخيل بمدينة موط مركز الداخلة.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد بنشوب حريق في مدينة موط بمركز الداخلة.

وتبين نشوب حريق في مزرعة نخيل وحظيرة ماشية بالطريق الدائري بمدينة موط لمركز الداخلة، وجرى الدفع 6 سيارات مياه وإطفاء لإخماده قبل وصوله للمزارع المجاورة.

وسيطرت قوات الإطفاء بعد الدفع بـ 3 سيارات مياه و3 سيارات إطفاء من مركز الداخلة والتي أسفر عن تفحم عدد من النخيل المثمر والغير مثمر نخلة وجرى اخراج المشاية من حظيرة بالمزرعة ونجاتها من النيران فيما تفحمت أجزاء كبيرة من الحظيرة، وجارى حصر الخسائر بمعرفة الجهات المختصة من الزراعة والوحدة المحلية وكمية النباتات دون خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (1)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (2)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (3)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (4)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (5)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (6)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (7)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (8)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (9)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (10)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (11)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (12)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (13)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (14)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (15)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (16)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (17)

اخماد حريق كبير في مزرعة نخيل وحظيرة بالوادي الجديد (18)